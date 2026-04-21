元KAT―TUNの上田竜也（42）が21日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演。「いつも助けてくれる」先輩について語った。トークは年齢の話題に。今年43歳を迎える上田に、MCの「東京ホテイソン」たけるから「先輩は？」と事務所の先輩との関わりについて聞かれる場面があった。「先輩は、俺は本当に櫻井翔さん。自分がつらい時にいつも助けてくれる」と回答。悩みなど