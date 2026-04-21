アメリカとイランの戦闘終結に向けた再協議の調整が難航しています。トランプ大統領は22日の停戦期限までに合意できなければ、戦闘を再開すると警告したということです。【映像】ガリバフ国会議長「交渉を受け入れることはない」否定的な見解トランプ大統領をインタビューしたブルームバーグ通信は20日、トランプ氏が停戦期限についてアメリカ東部時間22日の午後だとして、合意できない場合は戦闘が再開するとの見方を示したと