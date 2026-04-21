【モデルプレス＝2026/04/21】モデルの近藤千尋が4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食を公開した。【写真】36歳3児の母モデル「具だくさんで美味しそう」豚汁・手羽先・和え物並ぶ夕食◆近藤千尋、具だくさんの豚汁並ぶ夕食披露近藤は「朝、豚汁を作っておいた自分に感謝した夕方 笑笑」とつづり、夕食を公開。肉や豆腐、にんじん、大根などの具がたっぷりと入った豚汁、タレがしっかりと絡んだ手羽先、鮮やかな緑が