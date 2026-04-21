アメリカのタブロイド紙「ニューヨーク・ポスト」が現地時間4月19日（日本時間20日未明）、アメリカの弁護士事務所に勤務する小室圭さん（34）と、その妻・眞子さん（34）の近況を伝えた。記事では小室さんが第1子を抱えて買い物を楽しむ様子を写真付きで報道している。日本のネット上では記事の中で第1子の性別が特定されていることに驚きが広がっている。【もっと読む】小室圭さん家族3人ショットを「ニューヨーク・ポスト」が