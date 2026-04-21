【持丸修一 78歳名将の高校野球論】#87【前回を読む】耐えて耐えて耐え抜いて…センバツ4強達成、我が専大松戸が大阪桐蔭戦で得た財産今春センバツが終わり約1カ月、ようやく日常に落ち着きを取り戻しつつあります。前回は敗れた準決勝の大阪桐蔭戦について書きましたので、今回は初戦から準々決勝までの3試合を一気に振り返ります。【初戦北照（北海道）】北照は昨秋の北海道大会王者であり、プロ注目の右腕を擁する投手