【大人気連載プレイバック】【続きを読む】広岡達朗GMが「休日を召し上げ」バレンタイン監督は激怒した■ミスターマリーンズ初芝清氏による「笑いと涙の初芝劇場」（第21回＝2024年）を再公開日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上