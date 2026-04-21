4月・5月、大阪松竹座は「さよなら公演」。昨年夏に設備の老朽化などを理由に5月で閉館すると発表されていた。だが3月末になって松竹は「今まで果たしてきた役割の歴史は何らかの手立てを尽くして継続していくべきとの結論に至りました」と発表した。どのような形で継続するかは、まだ何も発表されず、4月の歌舞伎は「さよなら公演」として幕を開けた。最近の歌舞伎座はダブルキャストが多く、若手にもチャンスがあるこれが最