【新興国通貨】ドル人民元、サポートの6.8150割り込む＝中国人民元 先週からサポートとして機能していた6.8150を割り込み、6.8140元を付けた。2023年以来のドル安元高圏。ドル全般の売りが重石。 USDCNY 6.8144