ピカタを自由に楽しもう 最近SNSで話題になっている洋風おかずの「ピカタ」。粉チーズや薄力粉入りの溶き卵をお肉や魚につけて焼く料理で、クックパッドにもたくさんのピカタレシピが投稿されています。 今回は定番の豚肉・鶏むね肉のほか、野菜や高野豆腐で楽しむレシピまで、さまざまなピカタのレシピをご紹介します。 定番のヒレ肉ピカタ殿堂入りのカレー味ピカタ鶏むね肉でリーズナブルにうまみたっぷり、かまぼこで高野