山東省棗荘市のショップでスマートフォンを購入する客。（２月２１日撮影、棗荘＝新華社配信／孫中竽）【新華社北京4月21日】中国商務部はこのほど、今年の消費財買い替え奨励政策関連商品の販売額が12日時点で5029億4千万元（1元＝約23円）に上り、6977万7千人が恩恵を受けたと明らかにした。自動車の買い替え台数は167万台を超え、新車販売額は2694億4千万元余りとなった。家電6品目の買い替え数は2702万3千台、販売額