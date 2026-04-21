プロデューサー／タレントのテリー伊藤さんが4月21日、自身のインスタグラムを更新。フランスの名車「シトロエン2CV チャールストン」を約10年ぶりに手に入れたことを報告しました。 【写真を見る】【 テリー伊藤 】10年越しの念願叶い「シトロエン2CV チャールストン」を再入手納車後の“Oh la la!!”なハプニングも報告テリーさんは、愛車とともにポーズをとる写真を複数枚投稿。「シトロエン2CVチャールストンを10年