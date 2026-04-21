アスタリスクがストップ高の１３３６円に買われている。午後２時３０分ごろに、顔認証プラットフォーム「ＡｓＲｅａｄｅｒＧｏＭＡ」（以下「ＧｏＭＡ」）が西鉄ストア（福岡県筑紫野市）全店舗及び拠点で採用されたと発表しており、これを好感した買いが入っている。アスタリスクでは、今回の採用を受けて顔認証ビジネスが「単発の導入」から「ハードウェアを軸としたサブスクリプション型サービスプラット