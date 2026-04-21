ロサンゼルス出身のマルチインストゥルメンタリスト／コンポーザー／バンドリーダー カマシ・ワシントンが、ビルボードライブ東京とビルボードライブ横浜にて10月に来日公演を開催する。 （関連：H ZETTRIO、fox capture plan、ゲスの極み乙女。……ジャズを背景に持つ鍵盤奏者がバンドシーンで活躍する理由） 同公演は、世界中のステージで圧倒的な存在感を示してきた彼の