トヨタ紡織が６日ぶりに反落。野村証券は２０日、同社株の目標株価を３６００円から２９５０円に引き下げた。レーティングは３段階で最上位の「バイ」を継続した。同証券では、中東情勢の悪化に伴うサプライチェーンの混乱による部品不足などで６月以降、自動車生産に支障が出る可能性を考慮し、シート販売見通しの引き下げと、原材料コストの上昇で２７年３月期の利益予想を減額修正している。ただ、株価は２