岡山大学は、学術研究院教育学域（教職実践）の男性准教授が、公的研究費を不正使用していたと、きょう（21日）発表しました。 岡山大学によりますと、准教授は、実際の交通手段とは異なる交通手段での旅費を請求したり、出張日程の変更手続きを怠り、実際とは異なる日程での旅費を請求したりしていたことが認定されたということです。 不正使用は8年間で833,310円 2017年度～2024年度の8年間分のうち、不正使用金額は833