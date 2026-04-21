東映株式会社は4月21日、ゲーム事業ブランド『東映ゲームズ』を設立したことを発表した。 【画像あり】ブランドロゴ・東映映画の代名詞である「荒磯に波」のピクセル版 同社は1951年の創業以来、映画・テレビ・アニメーションを通じて数多くのコンテンツを展開してきた。創立75周年の節目となる2026年、新たな挑戦としてゲーム事業に参入する。 『東映ゲームズ』では、最初の取り組みとし