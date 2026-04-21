きのう午後、山形市で、軽乗用車とライトバンが衝突する事故があり、軽乗用車を運転していた女性が意識不明の重体となっています。 【画像】車体は大きく破損...事故現場 警察は、女性が事故前から意識を失っていた可能性なども含めて、調べを進めています。 消防などによりますときのう午後２時過ぎ、山形市嶋北で「事故があってケガ人がいる」などと消防に通報がありました。 事故があったのは主要地方道山形羽入線の交差点