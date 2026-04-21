【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ソロデビュー45周年を迎えた、原 由子。その45周年という特別な記念日に、原 由子のアニバーサリーを祝う特別企画が4月21日よりスタートした。 ■ アニバーサリー企画第1弾はApple Music『これ聴いてます』配信 1978年にサザンオールスターズのメンバーとしてデビューし、1981年のソロデビューから4月21日でちょ