オービックビジネスコンサルタント [東証Ｐ] が4月21日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比9.4％増の252億円になり、27年3月期も前期比12.1％増の282億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比19円増の130円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比11.