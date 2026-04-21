2026年4月20日、シンガポールメディアの聯合早報は、元中国代表の卓球選手・方博（ファン・ボー）がカザフスタン代表としてWTT（ワールドテーブルテニス）大会に復帰することを表明したと報じた。記事によると、方博は同日、自身のSNS「微博（ウェイボー）」を更新して現役復帰を正式に発表し、カザフスタンの「Nomad卓球アカデミー」と提携して6月からWTT大会に参戦する予定であると説明した。そして、中国籍は維持したまま、世界