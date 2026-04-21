中国南東部の江西省南昌市で4月20日から22日にかけて、中国第5回国民読書大会が行われています。大会で発表された中国第23回国民読書調査結果によると、2025年の中国人成人の1人当たりの紙版書籍の読書量は4．81冊で、電子書籍は3．58冊であり、合計では2024年の8．31冊を上回り8．39冊だったとのことです。中国人成人の主なデジタル読書の方法はスマートフォンでの読書とオーディオブックによるもので、特に成人のスマートフォン