私立の通信制高校の２割で、スクールカウンセラー（ＳＣ）による生徒の相談体制が整っていないことが、文部科学省による２０２５年度の実態調査でわかった。入学者の６割に中学校で不登校の経験があり、こうした生徒を支援する体制の弱さが浮かび上がった。生徒の悩み相談に応じるＳＣは２５年度、全国の公立高校約４０００校のうち、９６・２％に配置されている。文科省が示す通信制高校のガイドラインでもＳＣや、家庭問題に