少子化で私立大学の経営が苦しくなる中、地方を中心に４０以上の自治体が、地元の私大の支援を目的に、ふるさと納税で寄付を募っている。大学を存続させ、学生に卒業後もその地域に住み続けてもらい、若い世代をつなぎとめたい考えだ。文部科学省も「私大が資金を確保する有効な手段」と官民連携を促している。「若い世代の定住」大学が大きな役割「和歌山市内で地域活性化に取り組む教育機関を応援！！」。市は昨年１１月から