Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のスティーブ役で知られるジョー・キーリーによる音楽プロジェクト・Djoが、ヒット曲「End of Beginning」を収録したアルバム『DECIDE』の国内盤リリースを記念し、緊急来日することが決定した。【写真】ほしい…！ストレンジャー・シングスと堂本剛のコラボアパレル米マサチューセッツ州出身、1992年4月生まれのジョー・キーリーは、俳優として活動する一方、10代の頃