Travis Japanの川島如恵留さん（31）が21日午後8時から日本テレビ系で放送の『踊る！さんま御殿!!』に初出演。20個以上持つという資格・免許を使った未来構想を明かしました。今回のテーマ『タメになる習い事発表会』で、同番組初登場の川島さんは、明石家さんまさん（70）から「今日はがんばって」と言われると、「何をがんばったらいいですか？」と聞き返してしまい、さんまさんから「トークや！」とお叱りが。テーマトークで川