全日本個人総合選手権男子決勝体操の全日本個人総合選手権（群馬・高崎アリーナ）は19日、男子決勝が行われ、予選9位の川上翔平（徳洲会体操クラブ）が166.947点で3位。10月の世界選手権（オランダ）代表争いで好位置につけた。2021年東京五輪金メダリスト・橋本大輝と、24年パリ五輪金メダリスト・岡慎之助の優勝争いが注目を集めた今大会。2人と並んで表彰台に立った22歳の思いとは。現在地を受け止め、飛躍を誓った。五輪王