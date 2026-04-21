[THE GIANTS 2026]泉口友汰（２６）が打席に臨む姿を見て、球団専属の鈴木一幸カメラマンはふと思うことがある。「心なしか、昨季よりも体が一回り大きくなったような……」。小さい頃から肩幅が広く、実際の身長、体重より立派な体格に見られていたのは、本人も認めるところ。ただ、３年目の今季は、ファインダー越しの「力感」が増したように映るそうだ。実際、全試合３番に座り、８日の広島戦では、九回に内角球を豪快に引