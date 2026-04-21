お酒好き必見！ 2026年も、日本の酒と食文化の祭典「CRAFT SAKE WEEK」が六本木ヒルズにやってきました。今回の開催期間は4月29日まで。実体験レポートの形で、概要や注目スポットを紹介します。 ↑今年の正式名称は「CRAFT SAKE WEEK 2026 with OMAKASE byGMO at ROPPONGI HILLS」。六本木ヒルズアリーナで開催中だ。 レア酒×完全予約店のペアリングを気軽に楽しめる13日間 「CRAFT SAKE WEEK」は2016年2月に初開催さ