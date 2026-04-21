Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月21日は、4月20日に発売開始したばかりで、低音と音圧、軽やかな装着感が特長な SOUNDPEATS（サウンドピーツ）の新作オープンイヤー型イヤホン「UU2イヤーカフ」が、お得に登場しています。■この記事で紹介している商品