守護神として大きな期待がかかっていたエドウィン・ディアス投手（３２）が負傷者リスト入りし、右ヒジ関節遊離体の除去手術を受けることが２０日（日本時間２１日）に発表された。復帰は後半戦となるとみられている。ディアスはここまで７試合の登板で４セーブ、防御率１０・５０と苦しみ、古傷のヒザの違和感も口にしていた。長期不在は大きな痛手となるが、残されたスコット、トライネン、ベシアらのリリーフ陣、３Ａから有