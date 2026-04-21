高市首相は、朝食はバナナと決めているらしい。ところが、ホルムズ海峡封鎖で石油から精製されるナフサが不足すると、黄色い完熟バナナが店頭から消えそうだという。2026年4月20日放送の「めざましテレビ」（フジテレビ系）で伊藤利尋キャスターが報告した。キウイ、アボカドなどにも影響が出そう「日本の植物防疫法では、（寄生虫や病気予防のため）完熟したバナナの輸入は禁止されています。緑色の状態で輸入してきて、日本国内