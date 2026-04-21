岡山大学 岡山大学は21日、学術研究院教育学域の男性准教授が不適切な旅費の請求により、公的研究費約83万円を不正使用していたと発表しました。 大学によりますと、准教授は2017年度から2024年度までの8年間で83件の不正請求を行っていました。 実際には私有車で出張したにもかかわらず公共交通機関の利用として請求したり、自己都合での日程変更の手続きを怠ったりするものでした。また、同行学生を私有車に乗せ、公共