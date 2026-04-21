会社四季報のパラパラ読みで、秀英予備校（4678、東証スタンダード）に目が止まった、業績欄の見出しが【大幅増益】と題されていたからだ。【こちらも】リユース業:買取王国が「増益基調」を維持する理由少子・高齢化の進捗。後者は我々老人組が主役（？）。前者は我々の孫世代が主役。過日、揃って高校生になった孫から「入学式の様子」が送られてきた。読者の誰しもが「少子化進捗の中で予備校の収益が大幅増益」と記されて