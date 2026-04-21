地震の被災地では、風のピークは今日21日の夕方までですが、明日22日も強い風にご注意ください。また、向こう1週間は、低気圧や前線の影響でたびたび雨となる日がある見込みです。一方で、晴れる日は朝晩と昼の気温差が大きくなるため、避難持ち出しグッズには防寒具も用意しておきましょう。明日22日の被災地道南〜青森県でにわか雨や雷雨今日21日は、低気圧が発達しながら北海道付近を進んでおり、北日本を中心に風が強まって