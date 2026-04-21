●ソニーG、新ファンドの本格運営を開始ソニーグループ（G）は14日、100%子会社のソニーベンチャーズが「Sony Innovation Fund 4L.P.」を設立し、本格運営を開始したと発表した。200億円超の規模を目指す。【こちらも】古河電工とフジクラが過去最高益、AIブームと株価の行方は?投資対象は、ソニーGと親和性が高い領域のスタートアップ企業になるとみられ、プラットフォーム全体の運用総額は850億円を超える見込み。ソニーG