1999年に公開された映画『プラクティカル・マジック』の続編『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』が9月18日に日本公開することが決定。あわせて予告が解禁された。【動画】映画『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』予告映像映画『プラクティカル・マジック』は、1999年、サンドラ・ブロックとニコール・キッドマンの共演で話題を呼んだ作品。オーウェンズ家という魔女の家系に生まれ、“自分たちが恋をした