モデルの金子のあ（２１）が、ファッションイベントでのオフショットを披露した。２１日までに自身のインスタグラムを更新し「ＪＪ５０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙｆｅｓｔ２０２６ありがとうございました！」と、ファッション誌「ＪＪ」のイベントに参加したことを報告。のあは、昨年開催された「ＪＪモデルオーディション２０２５」でＪＪ編集部賞を受賞しており、「５０周年おめでとうございます」と祝福した。