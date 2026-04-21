記事ポイントLisnのPOP UP SHOPが阪急メンズ大阪で4月29日から5月5日まで開催イベント限定で5色の数量限定アソートメントアイテムを展開各2,530円でインセンス6種計30本入りのガラスケース付き京都発の香りブランド「Lisn（リスン）」が、阪急メンズ大阪で開催される「HANKYU MEN’S OSAKA FRAGRANCE FESTIVAL 2026」に登場します。会期は2026年4月29日から5月5日まで。イベント限定アイテムを含む、香りのプロダクトがそろうPOP U