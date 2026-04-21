女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は２２日に、第１８話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）トレインドナースの誘いについて悩むりん（見上愛）は、偶然シマケン（佐野晶哉）に出会い、相談に乗ってもらう。シマケンは自分の過去の体験を話し、りんの本当の気持ちを問いかける。少し気持ちが整理できたりん