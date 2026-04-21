歌手で俳優の中島健人が２１日、主演する２８日放送開始のＮＨＫドラマ「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（火曜・後１０時、全１０話）の会見を行った。原作は町田そのこ氏の小説で、福岡県北九州市・門司港のコンビニが舞台。フェロモンだだ漏れのイケメン店長・志波三彦役を演じる中島は、ＮＨＫドラマ初出演となる。コンビニ店長役にちなみ、報道陣に向けて「皆さん、いらっしゃいませ」と第一声。「自分自身