老舗ジグソーパズルメーカー「やのまん」から、ディズニーの人気作品が小さな箱の中で輝く、手のひらサイズの光るインテリアキット「HAKOBEYA」が登場。『ズートピア』や『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』など全16種類がラインナップされます☆ やのまん ディズニー「HAKOBEYA」 価格：各3,080円（税込）発売日：2026年4月下旬完成サイズ：縦9.5×横7.5×奥行6cｍ種類：全16種類（リメンバー・ミー、