【新華社秦皇島4月21日】中国河北省秦皇島市北戴河区の大潮坪湿地で、数万羽のカモメが海と空の間を舞い、多くの観光客やバードウオッチャーを引き付けている。 同湿地は東アジア・オーストラリア地域フライウェイの重要な中継点に位置し、長距離移動中の渡り鳥の大切なエネルギー補給地となっている。毎年春と秋には、カモメ類をはじめ多くの渡り鳥が飛来し、数万羽が集う壮観が広がる。（記者/曲瀾娟）