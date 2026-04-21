歌手で俳優の池畑慎之介（73）が21日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。横浜で起きた“ハプニング”を明かした。昨年5月、麻雀帰りだった深夜の駐車場で車止めにつまづき、転倒したという池畑。司会の黒柳徹子が「あれ危ないよね、見えないのよね」と同情すると、「夜中の2時ですよ。ひっくり返ったハンドバッグを拾ってくれたんだけど、1人だったら泣いてた」と振り返った。そして「今は骨折