男性グループ「M！LK」の曽野舜太（23）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身を最も甘やかしてくれるメンバーを明かす場面があった。この日はリーダーの吉田仁人とそろって登場。吉田はグループ最年少の曽野について「こういう場所に来たら斬り込み隊長みたいな感じで。バッと言ってくれるし、結構元気で明るいんで。ありがたいんですよね」と称賛し、「かと思えば物凄い頭いいんで