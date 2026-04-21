お笑いタレント・永野（51）が19日配信のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。熱愛が報じられたMEGUMI（44）と「令和ロマン」郄比良くるま（31）とのエピソードを明かした。テレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」で郄比良と共演中で、MEGUMIとはプライベートでも親交が深い永野。2人の交際について千鳥に「ちょっとキューピットみたいに？」と聞かれると「なってますけど…分かんないですけ