歌舞伎俳優市川團十郎（48）が21日、「團菊祭五月大歌舞伎」（5月3〜27日、東京・歌舞伎座）での「助六由縁江戸桜」上演に向け、豊洲の魚河岸水神社を参拝し、取材会を行った。團十郎は花川戸助六を、揚巻は8代目尾上菊五郎がつとめる。團十郎は、同級生である菊五郎の存在について「同い年で同じ学校に通って、同じ歌舞伎をしている。運命共同体。好きとか嫌いを超越している」とし、「私は助六の家ですし、菊五郎さんは揚巻をす