21日、参議院内閣委員会において、立憲民主党の杉尾秀哉議員がホルムズ海峡の封鎖をめぐって政府を追及した。【映像】立憲議員「あのね…」ホルムズ海峡めぐり追及した瞬間（実際の様子）杉尾議員は韓国向けのタンカーが既に通航を開始したという報道を引き合いに、「茂木外務大臣が日本船舶の通航をイラン側と交渉しているとおっしゃったんですが結果が見えておりません。一体全体、日本政府は何をやっているのか」と質した。