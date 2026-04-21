ソフトバンクは21日、ピンクフルデー初戦の始球式に、ハローキティが登板することを発表した。ピンクフルデーは5月8日〜10日に、みずほペイペイドームで行われるロッテ戦で開催される。初戦は今年35周年を迎えるハーモニーランドから、ポムポムプリン、シナモロール、ウィッシュミーメルのサンリオキャラクターズも来場。「ハローキティピンクフル限定ユニフォーム」も配布される。