4月14日午前、新発田市黒岩の一般住宅で火事があり、焼け跡から身元不明の1人の遺体が発見されました。その後の捜査で21日、遺体は火元の住人で90歳の男性と判明しました。死因は焼死ということです。警察と消防によりますと、14日午前9時半ごろ、女性の声で「家から煙が見える」と119番通報がありました。消防車9台が出動し消火活動にあたり、約2時間後に鎮火しましたが、焼け跡から身元不明の1人の遺体が発見されました。当時、