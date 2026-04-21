MyStyleは、スマートフォンに重ねて使用できる超薄型Bluetoothゲームパッド『BitPAD（ビットパッド）』を、7月より全国の家電量販店、公式オンラインショップおよび各ECサイトにて発売する。 【画像あり】カラーバリエーションは3つ 本製品は、スマートフォンでエミュレーターを活用してレトロゲームを楽しむユーザーに向けて開発された物理ボタン操作を実現す